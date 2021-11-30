الحكومة: تحاليل أجريت في 7 محافظات أثبتت خطر وفاة 98% من مصابي كورونا غير الملقحين

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، إنه بناء على تحاليل أجريت في 7 محافظات، ثبت أن نسبة الوفاة بسبب كورونا بين غير الملقحين تبلغ 98%، و2% فقط بين من تلقوا التطعيم.

وذكر أن 90% من حالات كورونا بمصر مصابة بمتحور دلتا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّه تمت مراجعة كل الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب مصر، منذ الإعلان عن ظهور متحور كورونا الجديد (أوميكرون).

وأوضح أن قرار تعليق رحلات الطيران مع دول الجنوب إفريقي جاء بسبب تسجيل حالات إصابة بهذا المتحور بها.

وتابع: "هناك حالة رعب من هذا المتحور رغم عدم وجود دليل علمي بأنه أشرس انتشارًا ولا يوجد دليل".

وأشار إلى أنّ مصر تكتفي بالإجراءات التي تم اتخاذها بناء على المعطيات الحالية، ولا تنوي تشديدها في الوقت الحالي لحين صدور معلومات أكثر عن هذا المتحور.

وأفاد بأن الجدل الدائر حوله يشبه حالة الجدل التي كانت سائدة وقت ظهور متحور دلتا قبل أشهر.