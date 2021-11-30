صلاح يتفوق على ميسي وليفاندوفيسكي ويتوج بجائزة جولدن فوت

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حصل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على جائزة القدم الذهبية "جولدن فوت" في موناكو بعد حضوره رفقة أسرته لتسلم الجائزة.

محمد صلاح ترك شرف استلام الجائزة لزوجته التي رافقته إلى موناكو، في رحلة انتهت بالتتويج بالجائزة الذهبية.

النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول كان بين 10 لاعبين مرشحين للجائزة هذا العام، ودخل في منافسة مع صاحب بالون دور ليونيل ميسي ووصيفه روبيرت ليفاندوفيسكي.

صلاح وصل إلى موناكو رفقة أسرته لحضور الحفل، وسط ترشيحات كبيرة حول فوزه بالجائزة التي توج بها كريستيانو رونالدو العام الماضي.

محمد صلاح غاب عن حضور حفل بالون دور حيث حصل على المركز السابع في ترتيب الأفضل في العالم من فرانس فوتبول.