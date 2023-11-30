الوكالة الدولية للطاقة الذرية: انفجارات بالقرب من محطة للطاقة النووية في غرب أوكرانيا

أبلغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نشاط عسكري بالقرب من محطة للطاقة النووية في غرب أوكرانيا، حسبما قال المدير العام للوكالة، رافاييل جروسي يوم الأربعاء.

وأوضح جروسي أن فريقا تابعا للوكالة يراقب الوضع في محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية، أبلغ عن سماع انفجارات قريبة لأكثر من 20 دقيقة ليل الثلاثاء.

وأضاف جروسي أنه في حين أن "الكثير من اهتمام العالم يتركز على المخاطر الحقيقية للغاية التي تواجه محطة زابوريجيا للطاقة النووية .. فإن حدث الليلة الماضية بمثابة تذكير بأنه يجب ألا ننسى المواقع النووية الأخرى في أوكرانيا، والتي من المحتمل أيضا أن تتعرض لهجمات صاروخية وغيرها".

وتابع: "لا تزال جميع المنشآت النووية الأوكرانية معرضة للخطر، إما بشكل مباشر إذا أصيبت بصاروخ أو بشكل غير مباشر إذا تعطلت إمدادات الطاقة خارج الموقع. ولا يزال وضع الأمان والأمن النوويين محفوفا بالمخاطر في جميع أنحاء أوكرانيا".

ويراقب مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في إنيرهودار، التي تحتلها القوات الروسية منذ العام الماضي.

وأعلنت روسيا الاستيلاء على المحطة في أوائل مارس 2022، بعد وقت قصير من شن غزو واسع النطاق لأوكرانيا المجاورة. وتقع المحطة في المنطقة المتنازع عليها بالقرب من خط المواجهة. وتم إغلاق المفاعلات منذ سبتمبر 2022.