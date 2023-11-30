اتحاد الكرة: انسحاب الزمالك من كأس الرابطة عقوبته مليون جنيه

أعلن عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن مسئولي نادي الزمالك لم يطلبوا تأجيل مباريات الفريق في بطولة كأس الرابطة للموسم الجديد 2023-2024.
وحقق الزمالك فوزًا صعبًا أمس الأربعاء على فريق فيوتشر بنتيجة 2-0 باللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الممتاز.
وصرح عامر حسين لقناة أون تايم سبورتس:" الزمالك لم يتواصل مع رابطة الأندية لتأجيل مبارياته في بطولة كأس الرابطة بسبب خروج الفريق لخوض معسكر خارجي في الإمارات".
أضاف:" لن نقوم بتعديل مواعيد مباريات كأس الرابطة وعلى الفرق المشاركة الالتزام بالمواعيد المقررة".
أكمل:" وضعنا مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الخاص بمشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا بـ كوت ديفوار بشهر يناير المقبل".
أتم:" انسحاب الزمالك من بطولة كأس الرابطة سيكلفه الحرمان من حصوله على مكافأة المشاركة في الدوري والمقدرة بـ مليون جنيه".