اتحاد الكرة: انسحاب الزمالك من كأس الرابطة عقوبته مليون جنيه

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أعلن عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن مسئولي نادي الزمالك لم يطلبوا تأجيل مباريات الفريق في بطولة كأس الرابطة للموسم الجديد 2023-2024.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا أمس الأربعاء على فريق فيوتشر بنتيجة 2-0 باللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وصرح عامر حسين لقناة أون تايم سبورتس:" الزمالك لم يتواصل مع رابطة الأندية لتأجيل مبارياته في بطولة كأس الرابطة بسبب خروج الفريق لخوض معسكر خارجي في الإمارات".

أضاف:" لن نقوم بتعديل مواعيد مباريات كأس الرابطة وعلى الفرق المشاركة الالتزام بالمواعيد المقررة".

أكمل:" وضعنا مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الخاص بمشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا بـ كوت ديفوار بشهر يناير المقبل".

أتم:" انسحاب الزمالك من بطولة كأس الرابطة سيكلفه الحرمان من حصوله على مكافأة المشاركة في الدوري والمقدرة بـ مليون جنيه".