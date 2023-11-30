أنهى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، في ضوء الانتقادات الموجهة من الجماهير للمدرب واللاعبين بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام سموحة أول أمس الثلاثاء ببطولة الدوري الممتاز وخسارة لقبين منذ انطلاق الموسم الجديد وهما بطولتي كأس السوبر الإفريقي ودوري السوبر الإفريقي.

وحسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة الأهلي مع سموحة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري المصري.

الموقع الرسمي للنادي الأهلي أشار إلى أن الخطيب اجتمع مع لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح تم النقاش خلالها على كافة الأمور المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم للوقوف على أسباب تراجع النتائج وحالة التشبع التي وصلت للاعبين بعد إنجازات الموسم الماضي.

رئيس النادي الأهلي اجتمع أيضًا مع كولر في وجود خالد بيبو مدير الكرة وأبلغه بأن أداء الفريق لا يتوافق مع طموحات محبيه، بالإضافة لعدم تركيز بعض اللاعبين مطالبه بتطبيق اللوائح على الجميع.

وشدد الخطيب في جلسته مع كولر على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.