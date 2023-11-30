أرسنال يكتسح لنس 6-0 ويحسم تأهله في دوري أبطال أوروبا

ضمن أرسنال الإنجليزي صدارة المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه لنس الفرنسي 6 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، وفيما تجمد رصيد لنس عند خمس نقاط في المركز الثالث، وساهمت نتيجة المباراة في تأهل أيندهوفن الهولندي رفقة أرسنال إلى دور الستة عشر، حيث يتفوق على منافسه لنس في المواجهات المباشرة قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

وكان أيندهوفن قد رفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، عقب فوزه المثير على إشبيلية الإسباني 3 /2، في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 13 عن طريق كاي هافيرتز، قبل أن يضيف جابرييل خيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 21 وبعده بدقيقتين سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 27 سجل جابرييل مارتينلي الهدف الرابع لأرسنال، فيما سجل زميله مارتن أوديجارد الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 86 اختتم جورجينو سداسية أرسنال من ضربة جزاء.

ويلتقي أرسنال في الجولة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات، مع مضيفه أيندهوفن، فيما يستضيف لنس الفرنسي فريق إشبيلية.