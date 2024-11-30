ضبط 4 تشكيلات عصابية و62 سلاحا ناريا وتنفيذ 68 ألف حكم خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 62 سلاحا ناريا بحوزة 65 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

شملت المضبوطات: "بندقيتان آليتان، و11 بندقية خرطوش، و49 فردا محليا، و117 طلقة مختلفة الأعيرة، و207 قطع أسلحة بيضاء".

ونجحت الحملات في ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، و292 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات بلغت 314 كيلو مخدرات، 4794 قرصا مخدرا، 10 أمبولات مخدر.



وجرى ضبط 11 متهما هاربا، و13 متهما بالبلطجة، و232 دراجة نارية مخالفة، و21 ألف مخالفة مرورية.

ونفذت الحملات 68 ألفا و74 حكما قضائيا متنوعا، وفحصت 53 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية؛ لمواجهة البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.