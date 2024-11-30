الرئاسة الفلسطينية تحذر من إقامة مناطق عازلة في غزة

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من "الصمت الأمريكي أمام ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية وتجويع للمواطنين، وإقامة مناطق عازلة، بهدف دفع المواطنين إلى التهجير القسري، من منازلهم وأراضيهم في شمال غزة".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، عن أبو ردينة قوله "نطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف جدي وفاعل لإجبار دولة الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف حربها الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، لأن المنطقة لم تعد تحتمل المزيد من هذه السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تؤدي لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار".

وأشار أبو ردينة إلى "ضرورة التحرك الدولي السريع لوقف التداعيات الخطيرة لهذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وآخرها القرار الخاص بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسئولياتها كاملة في قطاع غزة"