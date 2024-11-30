كشفت تقارير صحفية، عن قائمة الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، مساء غدًا الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وأوضحت التقارير أن القائمة شهدت استبعاد محمد الشناوي للراحة إلى جانب إمام عاشور لأسباب تأديبية، بالإضافة لطاهر محمد طاهر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات بينما عاد للقائمة يوسف أيمن لاعب قلب الدفاع.

وجاءت قائمة الأهلي ضد البنك كالآتي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

- خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، يوسف أيمن، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

- خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، حسين الشحات.

- خط الهجوم: بيرسي تاو وكهربا وسمير محمد.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بعد أن حقق الفريق الأحمر الفوز في لقاءاين وتعادل في مواجهة، فيما يحتل نادي البنك الأهلي المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.