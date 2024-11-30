10 شهداء في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال، استهدف شقة سكنية لعائلة السردي بحي الشيخ رضوان، شمال غرب غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,363 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,070 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

في حين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بلدة إذنا غرب الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بآلياتها العسكرية بلدة إذنا غرب الخليل، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام.

وانتشرت قوات الاحتلال على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين في حي القرنعة، ونصبت حاجزا عسكريا في المنطقة، واحتجزت مركبات المواطنين وفتشتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.