 فلسطين: حالة وفاة و25 إصابة جديدة بفيروس كورونا بجالياتنا بالخارج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين: حالة وفاة و25 إصابة جديدة بفيروس كورونا بجالياتنا بالخارج

علم فلسطين
علم فلسطين
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 11:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 11:12 م

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسجيل حالة وفاة، و25 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، حيث ارتفعت حالات الوفاة إلى 342 حالة، و8891 إصابة.

وأوضحت الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، أن سفارتنا لدى الجمهورية التركية سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنة فتحيه أبو موسى 58 عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 15، فيما سجلت 11 إصابة سابقة بفيروس كورنا في صفوف الجالية.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، سجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من نيويورك، وميتشيغن، ونيوجيرسي، وكاليفورنيا، والينوي، ولويزيانا، وفلوريدا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 5953 إصابة.


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