رونالدو: نجوم العالم يريدون القدوم للدوري السعودي

رحب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، بانضمام نجوم كرة القدم العالمية إلى الدوري السعودي بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة مؤخرا.

قال رونالدو عبر قناة «SSC Sport» السعودية:" كانت سنة سعيدة بالنسبة لي على المستويين الفردي والجماعي، سجلت خلالها العديد من الأهداف وكذلك مع المنتخب الوطني، وفخور وسأواصل وسعيد، وسأحاول تكرار نفس الأمر العام المقبل".

أضاف رونالدو:" سعيد لأنني بدأت باتخاذ خطوة القدوم للسعودية ولم يصدق أحد ما أقوله، والأهم أن الدوري يكبر".

أكد رونالدو:" اللاعبون يريدون القدوم لأنهم يعلمون أن البطولة تنافسية والعالم كله يشاهد الدوري السعودي".

أتم رونالدو:" سعيد وأريد المواصلة، وإذا أراد النجوم الانضمام للدوري السعودي سنرحب بهم".

وحسم كريستيانو رونالدو سباق صدارة هدافي العالم في عام 2023، بعد منافسة شرسة مع الثنائي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

ونجح رونالدو في الانفراد بصدارة هدافي العالم برصيد 54 هدفا، بينما سجل كلا من هاري كين ومبابي 52 هدفا، مع انتهاء مبارياتهما في العام الحالي.

وغاب هالاند نجم مانشستر سيتي صاحب الـ50 هدفا، عن مباراة فريقه الأخيرة هذا العام أمام شيفيلد، ليصبح كريستيانو هداف العالم في 2023 بشكل رسمي.

ويتربع كريستيانو رونالدو على قائمة صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفا.