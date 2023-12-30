حماس: أمام نتنياهو خياران إما أن يرضخ للمقاومة فيحاكمه بنو جلدته أو مواصلة الحرب فيحاكمه رجال القسام

قال عزت الرشق، رئيس المكتب الإعلامي وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم السبت، وحيدا منبوذا حتى من أركان حربه، واصفًا هذا الظهور لنتنياهو: "مثل الكلب الأجرب، يحاول فاشلا الهروب من إخفاقاته المتتالية".

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وأضاف "الرشق"، في بيان عبر قناته الرسمية على تطبيق "تليجرام": "نتنياهو يتحدث عن شروط حماس التي لا يمكنه قبولها، مقرّا أن المقاومة الآن هي من تشترط، هي صاحبة اليد العليا في الميدان، وهي بإذن الله من ستنهيه ثم ستنهي الاحتلال برمته، سيرضخون وسوف تنتصر غزة قريبا بإذن الله".وتابع: "يواصل رئيس وزراء الاحتلال القتال بجيش مهزوم يذوق أصناف الموت كل لحظة على أرض العزة، وجمهور منقلب عليه بعد أن بات لا يحتمل كذبه المتواصل".واستطرد: "أمام نتنياهو خياران؛ إما أن يرضخ للمقاومة فيحاكمه بنو جلدته، أو أن يواصل الحرب فيحاكمه رجال القسام"، مردفًا: "أمام سيل الدماء والتضحيات والصمود الذي قدمه شعبنا الفلسطيني، لا بد من وقف العدوان أولا وقبل كل شيء، وإن الهدن المؤقتة والمجتزأة صارت وراءنا".واختتم: "لن يقبل شعبنا بأقل من كسر كل القيود ليعيش الحرية الكاملة التي تليق بتضحياته، أليس الصبح بقريب؟".يذكر أن هيئة البث الإسرائيلية "كان"، كانت قد قالت في وقت سابق من اليوم السبت، إن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، وعضو مجلس الحرب بيني جانتس، رفضا مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم.وسبق أن رفض جالانت مطلع الشهر الجاري، الظهور في مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأسباب قال عنها الأخير أنها "خاصة".