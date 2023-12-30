أنشيلوتي يكشف سر تجديد عقده مع ريال مدريد

شكر الإيطالي كارلو أتشيلوتي، الذي جدد لتوه عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني حتى يونيو 2026، اليوم السبت النادي على هذه الخطوة.

وأكد على "الأجواء الطيبة"، وكذلك أشاد بدور اللاعبين "الذي يقدمون أداء استثنائي".

وفي تصريحات لقناة النادي الملكي (Realmadrid TV)، علق المدرب الإيطالي على هذه الخطوة قائلا: "قررت تجديد عقدي لأن الفريق حقق نجاحات في السنوات الأخيرة، وكذلك هذا العام".

وتابع: "النادي يرى أن هناك أجواء طيبة بيننا، وهذا أمر مهم للغاية، لأنه من دون علاقة قوية بين المدرب واللاعبين، فلن تكون هناك نجاحات".

وأردف: "بالطبع، أشكر النادي على التجديد، كما أشكر اللاعبين، الذين يقدمون أداءا استثنائيا".

وتابع صاحب الـ64 عاما:"ريال مدريد بالنسبة لي، بشكل خاص، بمثابة العائلة. الأجواء المحيطة التي يصنعها هذا النادي عائلية جدا، بداية من الرئيس".

واسترسل: "كل فرد في المنظومة يخرج أفضل ما لديه، لأننا نعمل في أجواء عائلية".

وقال: "الرئيس فلورنتينو بيريز بمثابة الأب في العائلة، وفي كرة القدم، هو شخصية حققت ما لم يحققه أحد".

واستطرد: "لا يزال يحافظ على نفس مستوى الحافز والطموح، لأنه المشجع الأول لهذا النادي. كان كذلك منذ صغره، وهذا ما يجعل هناك حالة حب خاصة بينه وهذا القميص".

وكان النادي الملكي قد أعلن الجمعة تجديد عقد "كارليتو" حتى 30 يونيو 2026.

ويضع تجديد عقد أنشيلوتي، الذي كان يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، حدا لشائعات توليه تدريب منتخب البرازيل.

وأبرز الريال في بيان على موقعه الإلكتروني إنجازات أنشيلوتي على مدار مسيرته التدريبية مع الفريق الملكي والأندية الأخرى.

وقاد المدرب الإيطالي 260 مباراة مع الميرينجي، مقسمة على فترتين (2013-2015 ومن 2021 حتى الآن)، فاز في 189 منها وتعادل في 33 وخسر 38.

وخلال هاتين الفترتين توج أنشيلوتي بـ10 ألقاب بواقع لقب في الليجا وآخر في كأس السوبر الإسباني ولقبين في كل من كأس الملك ودوري الأبطال ومونديال الأندية، وكأس السوبر الأوروبي.