حماس تثمن تحرك جنوب إفريقيا بشأن اللجوء لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

ثمنت حركة «حماس» تقديم جنوب إفريقيا لطلب في محكمة العدل الدولية؛ للبدء في إجراءات التحقيق مع «الكيان الصهيوني المجرم»، حول ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت في بيان، صباح السبت، أن «تحرّك جنوب إفريقيا خطوة مهمّة لمحاسبة قادة الكيان، مجرمي العصر، الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر».

ودعت «الدول كافة لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصة، الوطنية والدولية، ضد هذا الكيان النازي، باعتباره مهدداً للسلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاته من العقاب على ما ارتكبه من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزّة».

ورفعت جنوب إفريقيا يوم الجمعة، دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أن القضية المرفوعة أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، تطالب بإصدار أوامر لإسرائيل بوقف هجماتها في غزة.

وقال بيان صحفي صادر عن محكمة العدل الدولية حول القضية، إن أعمال القوات المسلحة الإسرائيلية تتسم بـ«طابع الإبادة الجماعية»، لأنها تهدف إلى إبادة الفلسطينيين في هذه المنطقة.

وتقول جنوب إفريقيا، إنها تستند في شكواها إلى اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، التي وقعتها كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل.

وتحافظ الحكومة في جوهانسبرج بشكل تقليدي على علاقات جيدة مع فلسطين، وتعقد دائما المقارنات بشكل متكرر مع سياسات الفصل العنصري السابقة التي كانت سائدة هناك.

ووفقا لنظامها الأساسي، يجب على محكمة العدل الدولية تسوية النزاعات بين الدول سلميا قدر الإمكان. وأحكامها ملزمة في العموم.