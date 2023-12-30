مفوضية الانتخابات الباكستانية ترفض ترشيح خان لخوض انتخابات 2024

رفضت مفوضية الانتخابات الباكستانية، اليوم السبت، أوراق ترشيح رئيس الوزراء السابق عمران خان التي قدمها في دائرتين انتخابيتين، وهي خطوة قد تخرجه من السباق الذي تفصله أسابيع عن الانتخابات العامة.

وقال حزب حركة الإنصاف الباكستانية، إنه تم رفض ترشيحه للانتخابات في مسقط رأس خان ميانوالي في ولاية بنجاب، ودائرة أخرى في لاهور.

كما تم رفض أوراق ترشيح شخصيات رئيسية أخرى في الحزب، من بينها وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي.

وقال متحدث باسم الحزب: "سنطعن على كل هذه القرارات أمام المحاكم".

وتلقت مفوضية الانتخابات ما يربو على 28 ألف طلب ترشيح في انتخابات الجمعية الوطنية ومجالس الولايات المقرر إجراؤها في الثامن فبراير.

ولم يتضح سبب رفض المفوضية لترشح خان، رغم أنه واجه مجموعة من التحديات السياسية والقضائية منذ تمت الإطاحة به من منصب رئاسة الوزراء في أبريل 2022 في تصويت على سحب الثقة.

وتم القبض على خان في أغسطس على خلفية تهم فساد وأمرت محكمة بإخلاء سبيله في وقت لاحق. لكن محكمة أخرى في العاصمة ذكرت أنه لا بد أن يبقي في نفس السجن على خلفية تهم بتسريب برقية دبلوماسية خلال توليه المنصب.