 تراجع ناتج كوريا الجنوبية الصناعي وارتفاع مبيعات التجزئة في نوفمبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تراجع ناتج كوريا الجنوبية الصناعي وارتفاع مبيعات التجزئة في نوفمبر


نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 5:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 5:02 ص

أظهرت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن الناتج الصناعي للبلاد انخفض في نوفمبر بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه بسبب تراجع إنتاج السيارات على الرغم من النمو في قطاع الرقائق.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الناتج الصناعي انخفض بنسبة 4ر0% في الشهر الماضي في تراجع للشهر الثالث على التوالي، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

وارتفعت مبيعات التجزئة وهي مقياس للاستهلاك الخاص بنسبة 4ر0% عن الشهر الذي سبقه.وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 7ر4%.

وشهد الاستثمار في المرافق تراجعا حادا في نوفمبر بانخفاض بنسبة 6ر1% عن الشهر الذي سبقه ما يرجع بشكل كبير إلى الركود في قطاع الآلات.


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