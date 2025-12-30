زيلينسكي يعلن عن اجتماع جديد مع ترامب في فرنسا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن مسئولين بارزين من أوكرانيا والدول الغربية سيجتمعون في كييف أوائل يناير في مسعى جديد لإنهاء الحرب التي بدأتها روسيا قبل نحو أربعة أعوام.

وكتب زيلينسكي، على تطبيق تيليجرام، أنه من المقرر أن يعقد اجتماع مستشاري الأمن القومي من "تحالف الراغبين" يوم 3 يناير.

وأوضح أنه من المقرر أن يجتمع قادة الدول في فرنسا يوم 6 يناير.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "نحن ممتنون لفريق الرئيس (دونالد) ترامب لرغبتهم في المشاركة" في الاجتماعين".

ويشير تحالف الراغبين، إلى الدول الغربية التي تساعد أوكرانيا في صياغة اتفاق سلام مع موسكو.

وقد استضاف الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني في منتجعه بولاية فلوريدا أمس الأول الأحد.

وشدد ترامب، على أن أوكرانيا وروسيا أصبحتا "أقرب من أي وقت مضى" من التوصل إلى تسوية سلمية، رغم إقراره بوجود عقبات عالقة قد تحول دون إبرام اتفاق.