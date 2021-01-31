استفسارات من منظمى الرحلات الأجانب حول آلية السفر للصعيد

بدأ مستثمرو السياحة مخاطبة منظمى الرحلات الاجانب ووكالات السفر السياحية العالمية فى الدول المصدرة للسياحة لطمأنتهم باستقرار الأوضاع والتأكيد لهم على التراجع الشديد فى معدل الاصابات بفيروس كورونا مع الارتفاع الكبير فى معدلات الشفاء وبدء الدولة تطعيم المصريين بالأمصال المضادة لكورونا مع استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية من هذا الفيروس.

يأتى ذلك فى محاولة من مستثمرى القطاع السياحى لاستئناف الحركة فى أقرب وقت ممكن من الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر. كان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية قد أكد أن مصر بدأت مرحلة تراجع إصابات كورونا. وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إن غرفة العمليات التى شكلتها اللجنة للتواصل مع وكالات السياحة الاجنبية تتابع عن كثب معدل الاصابات بفيروس كورونا داخل مصر وتوضح لتلك الوكالات التراجع الشديد فى معدل الاصابات مع الارتفاع الكبير فى معدلات الشفاء وبدء الدولة تطعيم المصريين بالأمصال المضادة لكورونا.

وأضاف أن انخفاض معدلات الاصابات بالفيروس بكل من الأقصر وأسوان دفع عدد من الوكالات السياحية الاجنبية للاستفسار عن آلية السفر إلى محافظات الصعيد السياحية خلال شهر فبراير المقبل واسعار البرامج.. متوقعا ان تصل رحلات سياحية من أوروبا للأقصر وأسوان خلال الشهر المقبل.

وأشار عثمان إلى أن معدلات الاصابة بكورونا بمصر حاليا انخفض لنحو النصف بالمقارنة بشهرى ديسمبر ونوفمبر الماضيين وهوما يقلل احساس السائح بالخطورة عند زيارته لمصر لاسيما وأن جميع المنشآت السياحية والفندقية ملتزمة بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا وهناك تفتيش دورى من لجان وزارة السياحة والآثار، للتأكد من تطبيق تلك الاجراءات ومحاسبة المخالفين.. موضحا أن حصول المقصد السياحى المصرى على خاتم «السفرالآمن» من قبل المجلس الدولى للسياحة والسفر سيجعل مصر قبلة لسفر السياح خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم أن مستثمرى السياحة بدأوا بالفعل فى مخاطبة منظمى الرحلات الاجانب ووكالات السفر السياحية العالمية فى الدول المصدرة للسياحة لطمأنتهم باستقرار الأوضاع والتأكيد لهم على التراجع الشديد فى معدل الاصابات بفيروس كورونا مع الارتفاع الكبير فى معدلات الشفاء وبدء الدولة تطعيم المصريين بالأمصال المضادة لكورونا مع استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية من هذا الفيروس وهو ما يطمئن السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة القادمة.



وأضاف عبداللطيف أن هذا الاجراء يأتى فى محاولة من مستثمرى القطاع السياحى لاستئناف الحركة السياحية فى أقرب وقت ممكن من الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر. مشيرا إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أعداد السياح الوافدين لمصر لن تشهد ارتفاعات كبيرة الا مع بداية الموسم السياحى الشتوى المقبل وخلال الربع الأخير من العام الجارى وذلك لأن الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر والتى ترسل أكثرمن ثلثى عدد السياح سنويا كانوا الاكثر معاناة من الموجة الثانية من فيروس كورونا وهناك تأثيرات سلبية صحيا واقتصاديا تمنع قدومهم بكثافة خلال الشهورالقليلة المقبلة.



وأوضح عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم أن بدء العديد من الدول تطعيم مواطنيها بالأمصال الخاصة بكورونا مؤشر جيد على قرب استئناف الشعوب لحركة السفر والسياحة من جديد.. وأشار إلى ان السياحة المصرية تعتمد بشكل كبيرعلى السياحة الوافدة من أوروبا والدول العربية والذين يرسلون أكثرمن 85% من إجمالى عدد السياح الذين يزورون مصر سنويا تأثروا بشدة من تداعيات جائحة كورونا التى أجبرت العديد من تلك الدول على حظر سفر سائحيها للخارج.