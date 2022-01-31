شولتس يطالب بسرعة كشف ملابسات قتل شرطيين

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن مواساته لأقارب الشرطيين اللذين لقيا حتفهما بأعيرة نارية خلال تفتيش مروري في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية ليلة الأحد/الاثنين الماضية.

وكتب شولتس على تويتر مساء اليوم الاثنين معربا عن شعوره بالحزن جراء ما حدث: "تعازيَّ لأقارب الضحيتين الشابين" مشيرا إلى أنه يفكر أيضا في العديد من أفراد الشرطة الذين يغامرون كل يوم بحياتهم من أجل حماية المواطنين.

وتابع شولتس: "يجب علينا أن نكشف ملابسات الجريمة على وجه السرعة".

ولقيت شرطية 24 عاما، ومفتش شرطة أول 29 عاما حتفهما متأثرين بإصابتهما بأعيرة نارية ليلة الأحد/الاثنين خلال تفتيش مروري بالولاية.

وذكرت الشرطة في مدينة كايزرسلاوترن، اليوم، أنه لم تتضح بعد خلفيات الواقعة، مشيرة إلى أن الشرطيين التابعين لوحدة تفتيش منطقة كوزل كانا في دورية رويتينة على الطريق.

وأضافت الشرطة أن الشرطيين لقيا حفتيهما بطلقات مميتة على أحد الطرق في مدينة أولمت في حوالي الساعة 20ر4 صباحا (التوقيت المحلي).

وفي تطور لاحق، ألقت الشرطة مساء اليوم القبض على رجل معروف لديها ومشتبه في ارتكابه الجريمة، وأعلنت استمرارها في إجراءات الملاحقة، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يكون له شركاء.