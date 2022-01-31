الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال يفوز في الانتخابات البرلمانية

فاز الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الحالي أنطونيو كوستا في الانتخابات البرلمانية البرتغالية بفارق واضح غير متوقع بعد فرز مجموعة كبيرة من الأصوات، وفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات الوطنية.

وقالت لجنة الانتخابات مساء الأحد إن الحزب الاشتراكي حصل على 42 % بعد فرز 95 % من الأصوات. وبحسب النظام الانتخابي المعقد، فإنه من الممكن لحزب الفوز بالأغلبية المطلقة من المقاعد حال حصوله على 41 % من الأصوات.

وتشير النتائج الأولية إلى أن أكبر حزب معارض في البلاد الحزب الديمقراطي الإشتراكي المحافظ بقيادة مرشحه الرئيسي روي ريو حصل على أقل من 30 % من الأصوات.