رئيس جامعة قناة السويس: انتهاء 98% من نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الانتهاء من اعتماد وإعلان 98% من نتائج كليات الجامعة، وجميع نتائج جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.



ووجه بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام، والتأكد من توافر معدات الأمان والسلامة المهنية بكل المباني والمنشآت الجامعية، واستعداد الجامعة لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، مع الالتزام التام بتطبيق خطة الدولة فى ترشيد الإنفاق، وعدم إضافة أي رسوم للخدمات بدون موافقة مجلس الوزراء.



ووجه مندور، خلال اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء، بتكثيف جهود الكليات خلال فترة الإجازة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات، وإطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، والمساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى إقليم القناة وسيناء.



كما شدد على ضرورة اهتمام الجامعات بتسويق البرامج الدراسية المتميزة التى تقدمها الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية التي تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل المعاصر، والاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب لتأهيلهم وصقل مهاراتهم والإرتقاء بقدراتهم وخبراتهم، لتلبية احتياجات التعليم الأساسي ومواكبة التطورات.



وأعلن مندور فتح باب التسجيل الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراة )لمختلف البرامج الأكاديمية والمهنية بالكلياتي (الهندسة،التربية الرياضية،السياحة والفنادق، الطب ،الحاسبات والمعلومات، الزراعة ،الألسن ،معهد الدراسات الأفروآسيوية، التمريض، الآداب والعلوم الإنسانية، اللغة الصينيه وآدابها، اللغات الشرقية شعبة اللغة الفارسية والعبرية والتركية،الدراسات السكانية")إلى جانب البرامج المميزة بكلية التجارة.



وأشار إلى استعداد الجامعة للمشاركة بمسابقة أفضل جامعة بالأنشطة الطلابية، بعد توقف المسابقة لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا.



وأكد فوز الجامعة بالمركز الثاني عام 2019 مما يستدعي بذل مزيد من الجهد لتحقيق الفوز بالمركز الأول.