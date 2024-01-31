المفوضية الأوروبية تعتزم تمديد إعفاء الرسوم على المنتجات الأوكرانية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم تمديد إعفاء الصادرات الأوكرانية للاتحاد الأوروبي من الرسوم والحصص حتى يونيو 2025.

وتأتي هذه الخطوة لتجديد تمديد سابق، من المقرر أن ينتهى في يونيو 2024، ولكن مع إضافة إجراءات طارئة معينة، وذلك بعد جدل يتعلق بصادرات الحبوب والسلع الزراعية الأخرى للكتلة الأوروبية العام الماضي.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة فالديس دومبروفسكيس إن تعليق هذا الإجراء " يحدث توازنا" بين دعم أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي وحماية مصالح مزارعي دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إنه بناء على الزيادة الكبيرة للصادرات من أوكرانيا ما بين 2022 و2023، ينطوي قرار التمديد الجديد على بنود طوارئ للعمل على استقرار سوق الاتحاد الأوروبي في حال حدوث عوائق كبيرة.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإنه إذا ارتفعت الصادرات الأوكرانية بصورة كبيرة لمعظم السلع الزراعية المهمة مثل البيض والسكر والدجاج، يمكن إعادة فرض الرسوم للعمل على استقرار الواردات عند متوسط حجم الاستيراد خلال عام 2022 و2023.

وتم إلغاء الرسوم على الصادرات الأوكرانية خلال عام 2022 تضامنا مع كييف. مع ذلك، تم فرض قيود على منتجات الحبوب الأوكرانية المصدرة إلى بلغاريا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا، بعد احتجاجات من المزارعين في قطاع الزراعة المحلي.

وتم إلغاء هذه القيود في سبتمبر الماضي، مع ذلك فرضت بولندا والمجر وسلوفاكيا حظرا منفردا على الواردات.