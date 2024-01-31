تايوان تسجل أعلى زيادة في حالات الوفاة بسبب كورونا منذ 5 أشهر

ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة، متعلقة بمرض كوفيد-19، الأسبوع الماضي وهو أعلى رقم أسبوعي، منذ خمسة أشهر. وأضافت أن المتحور الفرعي "جيه.إن.1" أصبح السلالة المهيمنة.

وقال جوا هونج-وي، المدير العام لمركز مكافحة الأوبئة بمراكز السيطرة على الأوبئة إنه تم تسجيل 546 حالة إصابة بكوفيد-19، تم نقلها إلى المستشفيات و64 حالة وفاة الأسبوع الماضي وأن 79% من الحالات كانت لكبار السن، تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكبر، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن بيانات المراقبة لجينوم فيروس "سارس-كوف-2" من الأسابيع الأربعة الماضية تظهر أن المتحور الفرعي "جيه.إن.1" مثل 52% من الحالات المتسلسلة، تليها سلالة "إي.جي.5" بنسبة 35% وسلالة "إكس.بي.بي.5.1 " بنسبة 7% .

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان قد حثت في الخامس من يناير، المواطنين، على الحصول على أحدث لقاح ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19، في أقرب وقت ممكن، حيث يظهر بحث جديد أن اللقاحات الأقدم لا تقدم حماية تقريبا، ضد الأعراض الحادة الناجمة عن متحورات "إكس.بي.بي" وهو سلالة فرعية من متحور "أوميكرون".

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت في 27 سبتمبر الماضي عن قلقها إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول مع حلول فصل الشتاء.