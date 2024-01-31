لوفتهانزا تتيح خيارات إعادة الحجز بسبب إضراب طواقم الأمن في المطارات الألمانية

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تقديم العديد من الخيارات لإعادة حجز الرحلات، قبل إضراب طواقم الأمن الجوي المزمع تنظيمه في المطارات الألمانية غدا الخميس.

ومن المتوقع أن يتسبب إضراب العمال في تعطيل خدمة النقل الجوي للركاب بشكل كبير في العديد من المطارات الألمانية، حيث تُعْتَبَر طواقم الأمن ضرورية لفحص الأمتعة وتفتيش الركاب قبل دخولهم إلى الصالات والطائرات، ومن ثم لا يمكن استمرار الرحلات بدونهم.

ونصحت لوفتهانزا الركاب الذين حجزوا للسفر من مطارات فرانكفورت وهامبورج وبريمن وبرلين ولايبتسيج ودريسدن وإرفورت غدا، بعدم الذهاب إلى المطارات إذ إن صعودهم إلى الطائرات لن يكون ممكنًا.

ولن يتأثر مطارا ميونخ ونورنبرج بالإضراب حيث يعمل هناك موظفون من القطاع العام يخضعون لعقود نقابية مختلفة.

وقالت لوفتهانزا إن على المسافرين الذين يستخدمون القطارات للوصول إلى فرانكفورت من أجل السفر للخارج أن يكونوا على علم بأنه لن يكون من الممكن لهم الصعود إلى متن الطائرات غدا.

ودعت لوفتهانزا عملائها إلى إعادة حجز رحلاتهم بأنفسهم عبر التطبيق أو الاتصال بأحد مراكز الخدمة.

وذكرت الشركة أنه أصبح من الممكن الآن لجميع الركاب الذين حجزوا رحلات يوم غد إلى فرانكفورت تبديل تذاكرهم بتذكرة أحد قطارات شركة دويتشه بان.

ونوهت الشركة إلى أنه على ركاب رحلات الترانزيت الاستعداد لقضاء فترة أطول في الانتظار والتبديل بين الرحلات.