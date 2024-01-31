روسيا تقول إنها ضاعفت إنتاجها من الذخيرة المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء إن روسيا ضاعفت إنتاجها من الصواريخ المخصصة لأنظمتها للدفاع الجوي.

وأدلى شويجو بهذه التصريحات خلال جولة تفقدية أجراها لمصانع الدفاع في مدينة يكاترينبرج في جبال الأورال، بحسب وزارته.

كما تم زيادة إنتاج قواذف إطلاق أنظمة الدفاع الجوي من طراز إس-300 و بوك، ومن المقرر أن تدخل تلك الخدمة بحلول عام 2024. ولم يقدم الوزير أرقام الإنتاج الدقيقة.

وأظهر نظام الدفاع الجوي الروسي مؤخرا نقاط ضعف في استخدامه ضد المسيرات الأوكرانية التي تقترب من أهدافها . وألحقت ضربات المسيرات أضرارا بمحطة للغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق ومصفاة لتكرير النفط على البحر الأسود.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن شويجو تفقد أيضا إنتاج نظامين للأسلحة لا تستطيع أوكرانيا صدها: صواريخ إسكندر سطح - سطح وصواريخ كروز كاليبر المحمولة على متن السفن.