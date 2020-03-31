روسيا توسع نطاق إجراءات العزل وتشديد العقوبات على المخالفين

توسع نطاق إجراءات عزل السكان لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الثلاثاء، ليشمل عشرات المناطق، فيما سارع النواب من جهتهم إلى إقرار عقوبات مشددة أكثر في حال مخالفة التوجيهات الصحية.

وأعلنت السلطات الروسية، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، عن إجراءات عزل تام للسكان بما يشمل أكثر من 100 مليون شخص، شملت أبرز المراكز المدنية مثل موسكو، وسان بطرسبورغ، أو إيكاتيرنبورغ.

من جانب آخر، أفادت وكالتا «انترفاكس»، والتلفزيون الرسمي الروسي، أن رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بكورونا، دينيس بروتسنكو، أصيب بالوباء وهو كان قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

وبحسب آخر حصيلة رسمية، سجلت 2237 حالة إصابة مثبتة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة بعدما تم إحصاء 500 إصابة و8 وفيات في الساعات الـ 24 الماضية.

وتضمنت إجراءات عزل تام للسكان، السماح لسكان المناطق التي فرضت تدابير العزل بالخروج من منازلهم فقط للتوجه إلى العمل أو للطوارىء الطبية أو للتمون.