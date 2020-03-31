تير شتيجن يكشف عن خطواته للحفاظ على نشاطه البدني والذهني

قال الألماني مارك أندريا تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني إنه يحاول الحفاظ على نشاطه البدني والذهني خلال الفترة الحالية التي تتوقف فيها كل المنافسات في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح تير شتيجن في تصريحات عبر خدمة "دي.إيه.زد.إن" للبث الرقمي حسب الطلب وموقع "سبوكس" على الإنترنت :"كي أحافظ على لياقتي البدنية، أقدم كل ما بوسعي، رغم أنني نادرا ما أتدرب بالكرة. في الوقت الحالي أستخدم تطبيقا للياقة البدنية وأحاول أن أخوض التحديات كل يوم."

وأضاف "قراءة السير الذاتية هي شيء أستمتع به بالتأكيد. كذلك أقرأ عن إدارة الأعمال المتعلقة بالعقارات لأنني مهتم جدا بها."

كذلك يمنح توقف المنافسات، تير شتيجن الفرصة لقضاء وقت أطول مع أسرته.

وأضاف الحارس الألماني الدولي :"نحاول استغلال الوقت المتاح أمامنا بشكل معقول. أنا وشريكتي نمارس الرياضة في الخارج معا ويكون طفلنا برفقتنا طوال الوقت."

وقال "يجب الاستفادة بشكل ما من موقف يتيح لك التواجد بشكل أكبر مع اسرتك. نحب البقاء في المنزل ونستغل أغلب الوقت معا."

وكان نادي برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أعلنا أمس الاثنين أن نجوم الفريق وافقوا على تقليص الرواتب بنسبة 70 % من أجل المساعدة في دفع كامل أجور العاملين في النادي، في ظل الأزمة الحالية.

وأبدى تير شتيجن أمله في استئناف منافسات الموسم، علما بأن إسبانيا تشهد حالة الإغلاق التام حتى 11 أبريل على الأقل، ضمن الجهود المبذولة لاحتواء انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وقال تير شتيجن :"أكثر ما أفتقده هو التواجد على الملعب مع زملائي وأصدقائي. أفتقد اللعب أمام الجماهير والتنافس على أعلى المستويات."

وأضاف "من الصعب الغياب في المرحلة الأهم من الموسم، والحفاظ على اللياقة في هذا الوقت."