سياسيون يدعون للتعاون لمواجهة تغير المناخ

دعا سياسيون من جميع أنحاء العالم إلى الوحدة لمواجهة تغير المناخ قبل عقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) في بريطانيا هذا العام.

وقال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ والسياسي البريطاني ألوك شارما إن العالم لا يستطيع تحمل عقد آخر من "المداولات" ، وبدلاً من ذلك ، هناك حاجة إلى عقد من " الإجراءات العملية الهادفة".

وفي حديثه في اجتماع عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، انضم إليه وزراء الطاقة من الصين والهند وأفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، الذين حددوا أهدافهم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.