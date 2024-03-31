قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر على أعتاب مرحلة جديدة مع بدء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الثالثة بعد أدائه القسم أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.

وأشاد خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، بإنجازات الرئيس السيسي خلال فترة ولايته، مؤكدًا أنه حقق ما لم يتم تحقيقه خلال فترة وجيزة، قائلا: «الرئيس بنى مصر في 10 سنوات، وعمل اللي متعملش في مصر، وأنجز ما لا يتم إنجازه في مدة قصيرة جدا».

وأضاف أنه من حق المصريين التباهي بإنجازات بلدهم في أي مكان العالم، معقبا:« 10 سنوات مدة قليلة في عمر بناء الدول، من حقك تتباهى ببلدك في أي مكان، صحيح عندنا صعوبات لكن بنتجاوزها الأن».

وأعرب موسى، عن أمله في أن يستفيد الشعب المصري خلال الست سنوات المقبلة «من سنوات الإصلاح التي تحملها بمنتهى الصبر والمساندة لبلده مع بداية الجمهورية الجديدة يوم الأربعاء المقبل».

وقال إن «مصر بلد عظيمة تتسع للجميع ما عدا جماعة الإخوان الإرهابية»، مشددا أن «جماعة الإخوان لم تنتهي، وفرض عين على كل مواطن والقيادة والمسئولين أنه لا مكان لجماعة الاخوان في مستقبل مصر».