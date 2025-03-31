بيراميدز يعلن تصعيد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا بشأن أزمة الكرة المصرية الحالية، الخاصة بقرارات رابطة الأندية بعد انسحاب النادي الأهلي من مباراة الزمالك في بطولة الدوري العام.

وجاء في بيان رسمي من بيراميدز: "استكمالاً لموقفنا من الأزمة القانونية الجارية التي تضرب كرة القدم المصرية، يؤكد النادي أنه وطوال الأزمة الأخيرة المثارة بشأن انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك، أثرنا التزام الصمت والاكتفاء بدور المتابع، خاصة وأن تطبيق اللوائح كان يتم بحزم وشفافية وبدون تمييز بين أي من الأطراف".

وأكد بيراميدز أنه أصبح طرفًا أصيلًا في هذه الأزمة بسبب الضرر المباشر الواقع عليه والذي يضر بالمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، بعد قرار إلغاء خصم الثلاث نقاط من رصيد الأهلي.

وأشار بيراميدز إلى إن ما اتخذته الرابطة من قرار بتغيير العقوبة يعد نموذجًا صارخًا لازدواجية المعايير في تطبيق اللوائح على أندية الدوري المصري خاصة، مؤكدًا أن تلك الواقعة متكررة، حيث تم اتخاذ إجراءات سابقة فيها من نفس مجلس الرابطة وفقاً للوائح الرابطة نفسها في العام الماضي ولكن الطرف الآخر كان نادي الزمالك.

وأضاف: "إذا كانت عقوبة الانسحاب التي أقرتها رابطة الأندية على الأهلي هي مجرد خسارة مباراة بثلاث نقاط فقط فكان على رابطة الأندية أن تقرر ذلك في لائحتها، حتى يتخذ بيراميدز قرارًا هو الآخر بالاستغناء عن ثلاث نقاط للحصول على الراحة المناسبة للاعبين في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق مع المنافسة على كافة البطولات على خلاف المنافس الذي حصل على راحة كافية، طالما أن القضية كلها تتلخص في خسارة نقاط مباراة لا أكثر".

وتابع: "نادي بيراميدز حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة التي تدعو إليها جميع المواثيق الرياضية الدولية والمحلية وخاصة الميثاق الأولمبي وقانون ولائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية داخل وخارج مصر للحفاظ على حقه بصفة خاصة وحقوق الأندية المشاركة في الدوري المصري بشكل عام".

وأكمل: "يؤكد نادي بيراميدز كونه أحد نماذج الأندية الاستثمارية المشاركة في الدوري المصري على احترامه للقواعد التنظيمية المعمول بها سواء من الاتحاد المصري لكرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المحترفة، ووزارة الشباب والرياضة".

كما أكد بيراميدز في بيانه على أهمية الحفاظ على سمعة الدوري المصري أمام العالم والذي يتابع عن كتب الأزمة الأخيرة خاصة وأن الأهلي المشارك في كأس العالم للأندية أحد أطراف الأزمة الأخيرة، الأمر الذي يدعو لاتخاذ إجراءات توضح للعالم أجمع احترام اللوائح والقوانين المنظمة للرياضة المصرية.