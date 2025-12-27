زيلينسكي يتشاور هاتقيا مع الحلفاء الأوروبيين قبل محادثات ترامب في فلوريدا

من المقرر أن يتشاور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع حلفائه الأوروبيين اليوم السبت، قبل محادثاته المقررة في اليوم التالي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الخطوات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات مع روسيا.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن اتصالا هاتفيا سيُجرى مساء يضم زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعددا من رؤساء الدول والحكومات الأوروبيين.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بزيلينسكي اليوم السبت في هاليفاكس بكندا، حيث جرى تحديد موعد اللقاء عند الساعة 0105 ظهرا (1705 بتوقيت جرينتش)، وفقا لجدول أعمال رئيس الوزراء.

وأفاد البيت الأبيض، بأن ترامب سيستقبل زيلينسكي عند الساعة 0300 مساء (2000 بتوقيت جرينتش) غدا الأحد لإجراء محادثات ثنائية في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ومن المتوقع أن تواصل القمة الجديدة مناقشة تسوية الحرب في أوكرانيا، التي بدأت بالعملية الروسية الشاملة في فبراير 2022.

ولم تُذكر روسيا في الإعلانات الصادرة، ما يشير إلى أن محادثات مع موسكو لا تبدو مخططة في الوقت الراهن.

وفي محاولة واضحة للتأثير على المسار الدبلوماسي لصالحها، واصلت روسيا ضرباتها الجوية على أوكرانيا خلال الليل، ما أسفر عن إصابة أكثر من عشرين شخصا في كييف ومقتل شخص واحد في المنطقة المحيطة.

وقد تسارع النشاط الدبلوماسي منذ أن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة سلام من 28 نقطة في أواخر نوفمبر، وهو ما أثار قلق كييف وحلفائها لأنه كرر عددا من مواقف الكرملين.

ومنذ ذلك الحين، عمل زيلينسكي وشركاؤه على إطار معدل من 20 نقطة، بما في ذلك خلال اجتماعات حديثة في برلين وميامي مع مسؤولين كبار في إدارة ترامب، بينما أجرت الولايات المتحدة أيضًا محادثات منفصلة مع موسكو.