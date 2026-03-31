اليابان وإندونيسيا تتعهدان بتعزيز العلاقات في ظل المخاوف بشأن الطاقة

تعهد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجال أمن الطاقة، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجهها الدولتان بسبب اضطراب السوق الناجم عن الحرب في إيران.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سوبيانتو قال في طوكيو اليوم الثلاثاء بعد لقاء تاكايشي: "لقد اتفقنا على أنه على إندونيسيا واليابان العمل بجد لتشجيع جميع الأطراف على خفض التصعيد. كما أننا على استعداد لأن نكون وسطاء في حال تطلب الأمر ذلك".

وقالت تاكايشي، إنهما ناقشا الوضع في الشرق الأوسط، وأكدا أن الدولتين ستعملان عن كثب لتأمين أمن الطاقة.

يشار إلى أن الطاقة تمثل مصدر قلق لمسؤولي الدولتين، حيث تعتمد اليابان على الشرق الأوسط للحصول على أكثر من 90% من النفط. في حين تعتمد إندونيسيا بصورة أقل على المنطقة، حيث مر نحو 20% إلى 25% من وارداتها النفطية خلال الأعوام الماضية عبر مضيق هرمز، مما يجعلها عرضة للتقلبات السعرية العالمية.