السوداني يؤكد رفض العراق للعدوان الإسرائيلي على لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، "العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الأراضي اللبنانية وينتهك سيادتها".

وجدد رئيس الحكومة العراقية، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون "دعم العراق الكامل لوحدة لبنان وسيادته ورفض الاعتداءات على أراضيه".

وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولاسيما في ظل الحرب التي تشهدها المنطقة، واستمرار "الكيان الصهيوني باعتداءاته على لبنان".

وشهد الاتصال التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات القائمة، وتهيئة الظروف الملائمة لإيقاف الحرب، بما يسهم في فرض الاستقرار، من خلال دعم الحوار والسبل الدبلوماسية لحل الأزمات، وضمان سيادة الدول وأمن أراضيها.