أحمد مرتضى: جلست مع كهربا بعد مغادرته ورئيس الزمالك وأمير أبلغوني بإغلاق هذه الصفحة

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، عن كواليس جلسته مع محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي الحالي، بعد مغادرته الأبيض.

ورحل كهربا عن الزمالك إلى البرتغال ودخل في صراعات مع مجلس إدارة الأبيض، قبل أن ينتقل إلى الأهلي في يناير الماضي، علما بأن الزمالك تقدم بشكوى تجاهه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس":«جلست مع كهربا بعد رحيله من الزمالك، وأراد إنه يمضي عقدا جديدا بمبلغ أكبر ليبقى مع الزمالك».

وأضاف:«مرتضى وأمير قالوا لي أغلق هذه الصفحة، لا أحد يلوي ذراعنا، وأمير كان عرض عليه من قبل مبلغا لأنه كان يريد أن يتراضى، ولكن بعد ذلك رفضت طلباته».

وواصل: الرفض جاء بسبب أنه هرب وتركنا في نهاية الدوري، وتحدث معي بعد مغادرته ولكن الجميع رفض طلباته، والأهم كان لدي عدم حدوث إنفلات بين اللاعبين، لأن لا يمكن خسارة لاعبين مثل طارق حامد ومحمود علاء وغيرهم».

وأتم:«كهربا هرب وتركنا وخسرنا الدوري، وفي حالة رجوعه "كان هايفتح علينا باب من اللاعبين"».