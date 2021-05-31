الصحة العالمية: عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدى لتحور كورونا

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج في منظمة الصحة العالمية، إن تحور فيروس كورونا الذي تشهده دولة فيتنام حاليا، لا تزال المنظمة تنتظر بيانات أكثر عنه.

وأضافت خلال مداخلة «سكايب»، عبر قناة «العربية»، مساء الأحد، أنه طالما الفيروس مازال ينتقل بين المجتمعات، من المتوقع أن تتمحور منه سلالة جديدة، مؤكدة أن طريقة وقوف تمحور هذا الفيروس هو الحد من انتشاره بين الناس.

وأوضحت مديرة إدارة البرامج في منظمة الصحة العالمية، أن كل الفيروسات بطبيعة تكوينها الجيني، كلما انتقلت كلما حدث فيها تحور، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تعزز من قدراتها المخبرية، حتى تتابع الفيروس عن كثب، وفهم المنحنى الوبائي على مستوى المنطقة.

وأشارت إلى أن السلالة المتحورة التي تم رصدها بالهند، كانت أحد الأسباب في انتشارات تحورات جديدة لكورونا، ولكن لم تكن السبب الرئيسي، لأنه الأساس في انتشار هذه التحورات هو عدم التزام الدول بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة كوفيد -19.

واختتمت: «إن منظمة الصحة العالمية، حاولت قدر الإمكان أن تحد من انتشار الفيروس، والمساهمة في معالجة المصابين، وإنتاج اللقاحات».