سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الجميع بمساندة الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، قبل مواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقال أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وقت الانتقاد والآراء انتهى وقف، لا يوجد أمامنا إلا المساندة.. التحديات كبيرة، وحسام حسن رجل مخلص، وأتمنى له التوفيق".

وأضاف: "حسام حسن له قراراته ونحترمه، حدثت خلافات في أسلوب الاختيار والحوار، ولكن الآن هو وقت المساندة".

وتابع: "الآن لدينا مباراتين في غاية الصعوبة، البعض يستسهل الأمور، هناك ضغوطات فنية ونفسية على اللاعبين، وتجعل الوضع مربك للجهاز الفني".

وأتم أيمن يونس تصريحاته قائلًا: "الكرة الإفريقية منطقتين حاليًا، المباريات المحلية بها حماس ولكن الفنيات معدومة، ولنا في كأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا مثال".

وأتم أيمن يونس تصريحاته قائلًا: "أما على صعيد المنتخبات، فهناك محترفين معهم والحُكم مختلف عليهم، ويستطيعون تحقيق النتائج الإيجابية".