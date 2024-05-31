صلاح: ما حدث في أزمة الشيبي والشحات لم أراه من قبل

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انتقد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق طريقة التعامل مع أزمة حسين الشحات، لاعب الأهلي مع محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أزمة الشحات والشيبي؟ أنا غاضب، مصر رائدة في كرة القدم، ولكن لديها أكبر الأزمات في العالم".

وأضاف: "كيف تلجأ كرة القدم إلى الشق القضائي.. نحن نلعب كرة القدم، التي بها الأخلاق والتسامح، واتحاد الكرة المصري لا يستطيع اتخاذ القرار".

وتابع: "اللاعب حسين الشحات أخطأ ثم توجه للاعتذار، الاعتراف بالخطأ فضيلة.. انت بتضحك عليا؟ تقول إنك مسامحني، وانت رافع عليا شكوى؟".

وأكمل: "كان على محمد الشيبي ألا يقبل اعتذار حسين الشحات من البداية.. ولكن الشحات اقتنع أن الشيبي ارتضى بالصلح".

وواصل: "أيضًا لماذا تمت معاقبة الشيبي الآن؟ هل لمجاملة الأهلي؟ اتحاد الكرة أجرى تحقيقًا مع الشيبي ولم يتخذ القرارات بعدها، انت تكافئ الظالم أم المظلوم؟".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "الشيبي هو كان المظلوم في الملعب، وبعد ذلك أصبح حسين الشحات هو المظلوم.. لأول مرة أرى ذلك، الطرفان ظالمان ومظلومان".