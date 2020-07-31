أستراليا تتحرك لإجبار عمالقة التكنولوجيا على الدفع مقابل استخدام الأخبار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيضطر عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك للدفع لوسائل الإعلام التجارية الأسترالية لاستخدام محتواهم الإخباري وفقا للخطط التي أعلنتها الحكومة الأسترالية اليوم الجمعة.

وبموجب مدونة قواعد سلوك جديدة تدعمها الحكومة، قد يضطر عمالقة الإنترنت الأمريكيين لدفع ملايين الدولارات لاستخدام الأخبار التي تنشرها المنافذ الإخبارية الأسترالية التقليدية.

وأصدرت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية اليوم الجمعة مسودة قانون إلزامي يهدف لتصحيح اختلال قوة المساومة في التفاوض على الاتفاقات من خلال عملية تحكيم ملزمة.

يشار إلى أن مسودة القانون متاحة للمناقشة حتى 28 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن تضع الحكومة القانون في تشريع البلاد بحلول نهاية العام.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج للصحفيين إن القانون "سيخلق مجالا متكافئا" للمفاوضات من أجل إعداد اتفاقيات سداد مقابل استخدام الأخبار.

وأضاف "نريد أن تستمر جوجل وفيسبوك في تقديم هذه الخدمات للمجتمع الأسترالي.. لكننا نريد أن يكون ذلك وفقا لشروطنا. نريد أن تكون متوافقة مع قوانينا ونريدها أن تكون عادلة".

وقال فرايدنبرج إن التشريع سيمنحه سلطة تحديد المنصات الرقمية الخاضعة للقانون ولكنه "سيبدأ مع جوجل وفيسبوك".

وقال إن دفع ثمن الأخبار أمر ضروري لاستمرار عمل وسائل الإعلام الأسترالية.