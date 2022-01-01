أظهرت التقديرات السريعة التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل نموا بمعدل 8. 11% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

وأوضحت الهيئة، أن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية، والذي بلغت نسبته 1. 23%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 4. 5%.

كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2% .

وعلى أساس فصلي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا ارتفاعا بنسبة 8. 1% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من نفس العام، ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 8. 4% بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2. 0% ، فيما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضا بنسبة 4. 0% .