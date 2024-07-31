المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين لـ165 منذ بدء الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165 صحفيًّا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

جاء ذلك بعد استشهاد الصحفي إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة في مدينة غزة، رامي الريفي المصور الصحفي الذي يعمل مع قناة الجزيرة.

وعبر المكتب الإعلامي بغزة عن إدانته، بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، وحمله كامل المسئولية عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، تعرض مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بعملية اغتيال في قصف إسرائيلي استهدفهما في مدينة غزة.