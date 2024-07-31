محافظ الأقصر يبحث التعاون مع برنامج الأم المتحدة للمستوطنات البشرية

التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بوفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN Habitat" برئاسة أحمد رزق، مدير مكتب البرنامج في مصر، يرافقه الدكتور أحمد درغامي، مسئول برنامج الخدمات الأساسية والمناخ بالبرنامج، والمهندسة بيريهام سليمان، المسئول المساعد بالبرنامج؛ لمناقشة سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وتناول اللقاء، مناقشة سبل دعم جهود المحافظة في التوسع الاقتصادي من خلال التركيز على التصنيع الزراعي والقطاعات الصناعية الناشئة والقطاع السياحي وسبل تعظيم الإمكانيات المتاحة بالمحافظة؛ لتعزيز التنمية الحضرية بطريقة مستدامة ومزدهرة اقتصاديا، وذلك في إطار تنفيذ السياسة الحضرية الوطنية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم مجموعة من الفعاليات في المحافظة للتعريف باستضافة المنتدى الحضري العالمي في القاهرة، خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر القادم باعتباره حدثاً عالمياً.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بأعضاء الوفد، مؤكدا حرص المحافظة على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ لتحقيق التنمية بالمحافظة وزيادة مصادر الدخل والخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظة، واستكمال الإنجازات التي تم تحقيقها في المحافظة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.