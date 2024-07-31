نعت الإعلامية لميس الحديدي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والذي اغتيل فجر اليوم الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «رحم الله إسماعيل هنية، ودع أبناءه واحدًا تلو الآخر بقلب صابر حتى قابلهم، وتظن إسرائيل أنها بذلك الاغتيال الدنيء قد قتلت المقاومة ولا تعرف أن لهنية ولفلسطين أبناء لا يعرفونهم يولدون من رحم الألم والمصيبة ليدافعوا عن أرضهم».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة «حماس»، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية «إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد».

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء ٣١ يوليو الجاري، سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين.

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير، ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة.

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً، بالاضطلاع بمسئوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.