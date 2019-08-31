انتقادات لأسلوب الحكومة الألمانية في التعامل مع خطط التوقف عن استخدام الفحم

اتهمت اتحادات اقتصادية كبيرة واتحاد النقابات العمالية الحكومة الألمانية في خطاب بإغفال التنسيق في خطط التوقف عن استخدام الفحم في توليد الطاقة.

وفي خطاب لوزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، كتب رئيس اتحاد الصناعات الألماني، ديتر كيمبف، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إريك شفايتسر: "التصورات الحالية للوزارة عن وقف محطات الطاقة العاملة بالفحم عن العمل تثير مخاوفنا".

وشارك في توقيع الخطاب المدير التنفيذي الرئيسي للاتحاد الألماني لأرباب العمل، شتيفن كامبتر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للنقبات العمالية، شتيفان كروتسل.

وبحسب الخطاب، الذي نشرته صحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت، يتهم الموقعون الحكومة باستبعاد أجزاء مهمة من توصيات اللجنة الحكومية الخاصة بقضية الفحم، والتي صيغت كـ"حزمة شاملة"، خلال التخطيط لقانون جديد بشأن وقف استخدام الفحم في توليد الطاقة.

وجاء في الخطاب: "عندما تركز وزارة الاقتصاد الألمانية على تشريع بشأن التوقف عن استخدام الفحم، وتعلن أنها غير مختصة بموضوع تخفيض الأعباء الخاصة بأسعار الطاقة، فإن ذلك يتعارض مع التعهد بتطبيق توصيات اللجنة كحزمة شاملة".

ومن المقرر أن تتوقف ألمانيا تدريجيا عن استخدام الفحم الملوث للبيئة في إنتاج الطاقة بحلول عام 2038، حسبما قررت اللجنة الحكومية، التي ضمت ممثلين عن الأوساط الاقتصادية والنقابات ونشطاء حماية البيئة، نهاية يناير الماضي.

وكان مجلس الوزراء الألماني وافق يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون لإعادة هيكلة المناطق التي ستتضرر بسبب التوقف التدريجي عن استخدام الفحم في توليد الطاقة.

وينص مشروع القانون على تقديم مساعدات بالمليارات لهذه المناطق في ولايات براندنبورج وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت وشمال الراين-ويستفاليا، حيث تعتمد آلاف الوظائف على قطاع الفحم.