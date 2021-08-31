الجيش الأمريكي يعطب طائرات ومدرعات قبل انسحابه من مطار كابل

أعلن الجيش الأمريكي أنه أعطب قبل انسحابه من مطار كابل ليل الاثنين طائرات وآليات مدرعة ومنظومة دفاعية مضادة للصواريخ.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، في مؤتمر صحفي إن قواته "نزعت سلاح" هذه الأعتدة أي أعطبتها وجعلتها غير قابلة للتشغيل مرة أخرى.

وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تدخل أفغانستان ضمن نطاق عمليات قيادته أن العتاد الذي تم تعطيله يشمل 73 طائرة، مؤكدا أن "هذه الطائرات لن تحلق من جديد."

وأضاف: "لن يتمكن أحد من استخدامها"، مشيرا إلى أن "معظمها كان أصلا خارج الخدمة (...) لكن من المؤكد أنها لن تتمكن من الطيران مرة أخرى".

وأوضح الجنرال أن الجيش الأمريكي الذي نشر 6 آلاف جندي للسيطرة على مطار كابل وتشغيله اعتبارا من 14 أغسطس الجاري بهدف تأمين جسر جوي لإجلاء عشرات آلاف الرعايا الأمريكيين والأجانب وطالبي اللجوء الأفغان، ترك أيضا خلفه في المطار 70 عربة مصفحة مقاومة للألغام - تبلغ كلفة الواحدة منها مليون دولار - و27 مركبة هامفي مدرعة خفيفة ومنظومة دفاع صاروخي من طراز "سي-رام" كان قد نصبها لحماية مطار كابل، وهي المنظومة التي اعترضت الاثنين الماضي 5 هجمات صاروخية شنها تنظيم داعش على المطار.