 مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 بحادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق الجلالة - السويس - بوابة الشروق
الأربعاء 31 أغسطس 2022 9:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 بحادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق الجلالة - السويس

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 9:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 9:28 ص
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون؛ إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، اليوم الأربعاء، بطريق الجلالة - السويس.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق، بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع نقل محملة بأسفلت بطريق الجلالة بعد كارته الجلالة بـ 20 كيلومترا.

من جهته، وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالسويس، 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

بدوره، أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، أن أغلب الإصابات متنوعة بين المصابين وأن أغلبهم تم نقله إلى قسم الطوارئ بالمستشفى العام، في حين تم نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك