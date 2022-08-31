مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 بحادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق الجلالة - السويس

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون؛ إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، اليوم الأربعاء، بطريق الجلالة - السويس.



وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق، بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع نقل محملة بأسفلت بطريق الجلالة بعد كارته الجلالة بـ 20 كيلومترا.



من جهته، وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالسويس، 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.



بدوره، أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، أن أغلب الإصابات متنوعة بين المصابين وأن أغلبهم تم نقله إلى قسم الطوارئ بالمستشفى العام، في حين تم نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى.