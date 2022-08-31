اليمن: 5 وفيات و3300 إصابة بحمى الضنك في تعز

أعلن مسؤول يمني، اليوم الأربعاء، رصد 5 وفيات وأكثر من 3300 إصابة بمرض حمى الضنك في مدينة تعز جنوب غربي البلاد، منذ بداية عام 2022.



وقال تيسير السامعي، نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، إن السلطات المحلية "رصدت 3 آلاف و381 حالة إصابة بمرض حمى الضنك في مدينة تعز مركز المحافظة، منذ بداية العام 2022".



وأضاف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أنه تم كذلك تسجيل خمس وفيات في المدينة بالمرض نفسه".



وحذر السامعي من أن "حالات حمى الضنك في تزايد مستمر بسبب موسم الأمطار الذي بدأ بشدة في مختلف المحافظات منذ أسابيع".



وشدد على أن "انتشار حمى الضنك يحتاج إلى تدخل سريع من قبل السلطات المحلية والحكومية والمنظمات الدولية".



وقبل أيام، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، من أن "الأمطار الغزيرة والفيضانات باليمن، فاقمت انتشار الأمراض الموسمية والمنقولة بالمياه مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا".



وأضافت اللجنة أن "هذه الأمراض لا تنفك تحصد أراواح الكثيرين في بلد لا تتجاوز نسبة المرافق الصحية التي تعمل 51%".



وتخضع تعز لسلطة الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، ويحاصرها الحوثيون منذ 2015، ما تسبب بتدهور أكبر للأوضاع الصحية والإنسانية في المدينة المكتظة بالسكان.