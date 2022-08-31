مسؤول أوكراني: الهجوم الكبير على القوات الروسية جنوب البلاد حقق بعض النجاحات

قال أولكسندر فيلكول، رئيس الإدارة العسكرية في مدينة كريفي ريه (وسط أوكرانيا، في مقاطعة دنيبروبتروفسك)، إن الهجوم الأوكراني الكبير على القوات الروسية في جنوب أوكرانيا حقق بعض النجاحات، على حد وصفه.

وأضاف المسئول البارز، في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية أذاعتها اليوم الأربعاء، أنه واثق من تحرير أوكرانيا بأكملها، وأنه مقيد فيما يمكن أن يقوله حول العملية التي انطلقت هذا الإسبوع من عدة اتجاهات بما في ذلك مدينته.

وأوضح فيلكول، الذي كان يرتدي زيا عسكريا ويتحدث من مكان لم يكشف عنه: "أستطيع أن أقول إنه في اتجاه الجنوب هناك عمليات هجومية من قبل القوات الأوكرانية، هناك بعض النجاحات ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى الانتظار قليلا حتى يتم نشر المعلومات الرسمية".

وتقع "كريفي ريه"، إحدى أكبر المدن في أوكرانيا، على بعد حوالي 100 ميل شمال مدينة "خيرسون" التي استولت عليها القوات الروسية في الأيام الأولى من الحرب.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك مقتل مدنيين جراء قصف أوكراني استهدف أحياء سكنية وبلدات بالجمهورية.

وأضافت السلطات حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، أن القصف الأوكراني أسفر أيضا عن إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة.

ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات في منطقة خيرسون مقتل امرأة وتدمير أكثر من 40 منزلا ومنشأة للبنية التحتية إثر قصف أوكراني على إحدى مدن المقاطعة.

وكان نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، قد أعلن أمس الثلاثاء القضاء على خلية تخريب واستطلاع في منطقة تافريتشيسكي بالمقاطعة.

وبدوره، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 47 ألفا و900 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وفق ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، أن "إجمالي خسائر العدو في الفترة من 25 فبراير وحتى 31 أغسطس، بلغ حوالي 47 ألفا و900 جندي".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة: "خسرت روسيا أيضا 1974 دبابة و4312 مركبة مدرعة و1091 من النظم المدفعية و285 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 طائرة و204 مروحيات و15 سفينة و3236 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 103 وحدة من المعدات الخاصة".

وفي سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أنه قد ابلغ عن فقد 230 طفلا منذ بدء الحرب الروسية وحتى اليوم الموافق 31 أغسطس.

جاء ذلك ضمن بيانات أصدرها مكتب المدعي العام الأوكراني تحت عنوان "أطفال الحرب" على البوابة الإليكترونية للدولة الأوكرانية.