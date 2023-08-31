بابا الفاتيكان يتوجه إلى منغوليا

توجه بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، إلى منغوليا، اليوم الخميس، في زيارة يتوقع أن تستمر عدة أيام.

وغادر البابا -86 عاما- روما في وقت متأخر بعد ظهر اليوم على متن طائرة خاصة تابعة لشركة "إيتا" الإيطالية، متوجها إلى العاصمة المنغولية أولان باتور.

ومن المتوقع أن يصل رأس الكنيسة الكاثوليكية إلى منغوليا صباح غد الجمعة، حيث يعتزم لقاء كبار مسئولي البلاد، والشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.

ومن بين أبرز محطات الزيارة إلقاء خطاب بعد غد السبت، ولقاء ممثلي الأديان الأخرى يوم الأحد. ومن المقرر أيضا أن يشارك في الاجتماع أيضا قس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أولان باتور.

ويعد البابا فرنسيس أول بابا للفاتيكان يزور منغوليا، التي تقع بين روسيا والصين.

ومن المقرر إقامة مراسم استقبال رسمية للبابا لدى وصوله إلى مطار جنكيز خان. ويتوقع ألا يكون لدى البابا فرنسيس أي ارتباطات في اليوم الأول.

ومن المقرر أن تستمر زيارة البابا لمنغوليا حتى يوم الاثنين المقبل.

ويعيش نحو 1500 كاثوليكي فقط في منغوليا، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 3 ملايين نسمة. وتعد الديانتان الرئيسيتان بها هما البوذية والشامانية.

ويسعى البابا فرانسيس خلال زيارته لدعم المجتمع الكاثوليكي الصغير وتعزيز الحوار بين الأديان.