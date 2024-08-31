 الاحتلال يغلق مداخل مدينة الخليل ويعزلها عن محيطها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يغلق مداخل مدينة الخليل ويعزلها عن محيطها

وكالات
نشر في: السبت 31 أغسطس 2024 - 8:20 م | آخر تحديث: السبت 31 أغسطس 2024 - 8:20 م

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها، وعزلتها عن محيطها.

وقال مراسل «وفا»، إن قوات الاحتلال أغلقت بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، مداخل مدينة الخليل وعزلتها عن محيطها، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منهما بمركباتهم.

يذكر أن المواطنين محمد إحسان ياقين مرقة وزهدي نضال أبو عفيفة، استشهدا الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستعمرتي «كرمي تسور» و«عتصيون» المقامتين على أراضي المواطنين شمال الخليل.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، الصحفية أشواق محمد عياد عوض، أثناء تواجدها قرب الحرم الإبراهيمي الشريف.


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